2

Udenlandske soldater på spil for Rusland

Førnævnte Study of War har også noteret sig, at Ukraine har spottet formodet libyske eller syriske soldater i et af døgnets slag i Donbas. Der er delt billeder af en dræbt soldat angivet som libysk, og desuden har Oleksiy Danilov fra Ukraines sikkerhedsråd i en briefing anslået, at Ukraine i slaget om den mindre by Popasna i alt har dræbt en gruppe på 20-25 »libyske og syriske lejesoldater«.

Danilov anslog ved samme lejlighed, at mellem 300-500 libyere og syrere indgår i krigen.

Study of War vurderer, at disse formentlig er tilknyttet Ruslands Wagner-milits i stedet for at være indordnet en selvstændig enhed.