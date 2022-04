Seniorforsker: Putin er presset og truer med ultimativ raket

- Det er et signal om, at hvis Rusland bliver presset tilstrækkeligt meget, så har de det, og det skal vi være opmærksomme på.

- Så skal vi være opmærksomme på det og bruge tid på at tale om det, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Det er svært at sige, hvorfor den militære advarsel kommer netop nu, da den ikke er fulgt op med noget specifikt. Det er i Ruslands interesse, at de vestlige lande bruger tid på at tale om, hvad Putin ønsker, at Vesten skal lade være med at foretage sig.

Men seniorforskeren ser det som et tegn på, at Vladimir Putin og Rusland er presset.