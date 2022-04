Ruslands marionetleder i Luhansk, hvor Ukraine efter påskedagenes russiske offensiv kun har kontrol over få procent af regionens territorium, har allerede talt om at afholde en folkeafstemning om at tilslutte sig Rusland i nær fremtid.

Kommissæren for menneskerettigheder i Ukraines Parlament, Liudmyla Denisova, skriver onsdag på Facebook, at der er beviser for, at de russiske besættere planlægger at afholde en folkeafstemning i Kherson-regionen inden for de kommende uger.

Rusland har i forvejen afsat en række ukrainske borgmestre i regionens større byer, og udskiftet dem med mere samarbejdsvillige figurer.

»Ifølge data fra vidner udskrives der stemmesedler på trykkeriet i Nova Kakhovka for at afholde den såkaldte ’folkeafstemning’, der forventes at finde sted mellem 1. maj 2022 og 10. maj 2022. I denne periode har de til hensigt at lukke alle veje ind og og fra Kherson og afbryde al kommunikation,« skriver Liudmyla Denisova.

Ifølge kommissæren vil de russiske besættere med den samme »pseudo-afstemningsordning«, som de pro-russiske seperatister fremviste i Luhansk og Donetsk i 2014, gøre Kherson til den nyeste prorussiske vasalstat og »skabe det billede, der kræves på russisk tv«.

Hun understreger dog, det vil være svært for de russiske besættere at afholde folkeafstemningen, fordi Ukraine har overtaget på fronten ved Kherson, og at den besatte befolkning forventeligt vil gøre modstand.

Hvis sådan en folkeafstemning bliver gennemført, vil det med Putins briller falde belejligt sammen med den storstilede russiske militærparade der forberedes den 9. maj, sejrsdagen for Nazitysklands overgivelse i 1945.