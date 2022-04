Den storstilede russiske militæroffensiv med målet om at opnå kontrol over hele Donbas er begyndt, og det er ikke kun på slagmarken, at russerne forsøger at vinde territorie.

Gennem det sociale medie Telegram forsøger Rusland ifølge The Guardian at hverve pro-russere blandt lokalbefolkningen som spioner for den russiske hær, der kan viderebringe værdifulde oplysninger om de ukrainske troppebevægelser under slaget om Donbas, der ser ud til at blive den største militærkonfrontation på europæisk jord i nyere historie.