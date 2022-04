Iransk protest mod Paludan ved svensk ambassade i Iran

Tidligere har det irakiske udenrigsministerium indkaldt Sveriges chargé d’affaires i Bagdad til samtale. Det irakiske udenrigsministerium er ifølge AFP bekymret for, at hændelserne i Sverige kan have ”alvorlige følger” for forholdet mellem Sverige og den muslimske verden.

Rasmus Paludan indledte torsdag en tur rundt i Sverige, hvor han blandt andet har brændt koraner af.

Det har flere steder udviklet sig voldsomt med bilbrande, stenkast og tilskadekomne betjente og civile.

Søndag gik det voldsomt for sig i Norrköping og Linköping, selv om Paludan aldrig mødte op som bebudet.