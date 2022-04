18/04/2022 KL. 22:06

Nye oplysninger anfægter Ruslands historie om "Moskvas" skæbne

Rusland fastholder, at den 500 mand store besætning på krigsskibet "Moskva" blev reddet sikkert i land efter et uheld ombord, men pårørende i Rusland siger nu, at den russiske hær har fortalt dem noget andet.