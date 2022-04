Soldater beskyldt for Butja-massakre får ærestitel af Putin

Soldater fra en russisk militærbrigade er mandag blevet hyldet af Ruslands præsident, Vladimir Putin, og er blevet tildelt særlige ærestitler.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Brigaden, den 64. motoriserede infanteribrigade, har været til stede i den ukrainske by Butja. Brigaden anklages af Ukraine for at stå bag grusomheder i byen ved brutalt at have slået hundredvis af civile ihjel.