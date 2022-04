Først bandede hun. Så begyndte hun at bede. Sådan kan den 46-årige Jana Stebina bedst beskrive indledningen på den livsfarlige rejse, hun på mirakuløs vis lige er sluppet fra i live.

»”Fucking shit”. Det var det eneste, jeg kunne finde på at skrive til min kæreste, Vlad. Så blev jeg nødt til at slukke telefonen, så den ikke kunne spores. I stedet lærte jeg så alt om minus- og plusraketter, som chaufføren bad mig lytte efter for at hjælpe ham med at navigere mellem ind- og udgående missiler. Jeg ved godt, jeg var skør. Men jeg havde jo ingen anden mulighed,« fastslår Jana Stebina, da Jyllands-Posten møder hende i den ukrainske hovedstad, Kyiv, kun fire dage efter at hun er vendt hjem fra den russiskkontrollerede by Mariupol.