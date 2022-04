Medvedstjuv er en meget velhavende person i Ukraine, der er kendt for sit nære venskab med Putin. Han blev for kort siden fundet og anholdt af de ukrainske styrker efter beskyldninger om forræderi.

Ifølge Reuters er de to briter, der optræder på russisk tv, identificeret som Shaun Pinner og Aiden Aslin. De har været i Mariupol for at kæmpe sammen med lokale ukrainske kampgrupper.

Begge beder de den britiske premierminister, Boris, Johnson, om at prøve at få dem hjem. Hvis han til gengæld kan sikre at Medvedtjuk slipper fri.