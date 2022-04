Ukrainske kilder oplyser til nyhedsbureauet dpa, at russiske styrker i løbet af natten trængte ind i byen Kreminna i regionen Luhansk i den østligste del af Ukraine.

- Men de var ude af stand til at befæste sig i byen. De direkte kampe fortsætter i byen, siger en kilde. Reuters citerer den lokale guvernør for at oplyse, at fire civile i byen blev dræbt. Det skete, da de forsøgte at lade sig evakuere.

Det russiske forsvarsministerium siger, at det mandag har angrebet regionerne Kharkiv, Zaporizjzja, Donetsk og Dnipropetrovsk og havnebyen Mykolajiv. Det russiske flyvåben har angrebet 108 lokaliteter, hvor ukrainske styrker og våben er placeret, hedder det.

Ukraine er cirka dobbelt så stort som Storbritannien. Landet strækker sig næsten 1300 kilometer fra vest til øst.