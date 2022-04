1

Ukraine forventer en stor russisk offensiv i øst

Ukrainske styrker har med stor succes skubbet russiske styrker øst for storbyen Kharkiv. Det sagde Kharkivs borgmester sent søndag aften. Dermed er det ifølge borgmesteren også lykkedes Ukraine at genoptage kontrollen over flere ukrainske landsbyer nær Kharkiv.