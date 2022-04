Iraks udenrigsministerium har indkaldt Sveriges charge d’affaires - en diplomatisk udsending af lavere rang end en ambassadør - i Bagdad til samtale.

Det sker i kølvandet på optøjerne i Sverige i forbindelse med Stram Kurs-leder Rasmus Paludans koranafbrændinger.

Det irakiske udenrigsministerium er bekymret for, at hændelserne i Sverige kan have ”alvorlige følger” for forholdet mellem Sverige og den muslimske verden.