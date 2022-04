Gontjarenko kalder situationen i Mariupol for et ”reelt folkedrab”. Han anslår, at omkring 100.000 civile er tilbage i byen, hvor over 20.000 mennesker menes at være blevet dræbt.

Et russisk indtog i Mariupol vil have stor propagandamæssig betydning for Rusland, efter at det har opgivet at indtage hovedstaden Kyiv.

Ukraine siger, at evakueringer af civile fra den østlige del af landet, hvor krigen bliver optrappet, er midlertidigt indstillet søndag. Det sker efter forgæves forsøg på at indgå en aftale om humanitære korridorer med de russiske styrker, skriver nyhedsbureauet AFP.

De ukrainske myndigheder har opfordret indbyggerne i den østlige Donbas-region til at flytte vest på for at komme væk fra en omfattende russisk offensiv. Den har som mål at få bragt områderne Donetsk og Luhansk ind under russisk kontrol.