Rasmus Paludan fik i 2020 svensk statsborgerskab.

Forinden det havde Rasmus Paludan forsøgt at arrangere koranafbrændinger i Sverige, men var blevet nægtet indrejse.

Han har tidligere kritiseret svensk indvandrerpolitik, som han mener udgør en trussel for Danmark.

Stram Kurs er registreret som et politisk parti i Sverige, og Rasmus Paludan har været ude at sige at han stiller op til valget i Riksdagen, der finder sted i september i år.

Stram Kurs fik 1,8 pct. af stemmerne ved Folketingsvalget i 2019. Et parti skal have to procent af stemmerne for at komme i Folketinget.