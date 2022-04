Forsker er overrasket over manglende svar på udviste russere

- Det her er en speciel situation, hvor de enten overvejer, hvordan de skal ramme den danske ambassade på en måde, så ambassaden stadigvæk fungerer, og der er de her forbindelser.

- Det kan også være, at de ønsker at signalere, at nu skal alle lige træde en lille smule væk fra den her diplomatiske konflikt og passe på, at det ikke går helt over gevind, siger han.

Da udenrigsminister Jeppe Kofod (S) 5. april meddelte, at de 15 russere skulle udvises, var det med begrundelsen om, at de havde arbejdet under diplomatisk dække på den russiske ambassade. Ambassaden har 65 udsendte medarbejdere, hvoraf 30 er diplomater.

Ritzau har spurgt Udenrigsministeriet, hvor mange danskere, der på nuværende tidspunkt opholder sig på den danske ambassade i Ruslands hovedstad, Moskva. Men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage.