Rusland viser optagelser af besætning fra tabt flagskib

Det fremgår ikke klart, hvornår paraden fandt sted.

I et interview sidst i videooptagelserne siger Yevmenov, at officerer og besætning fra skibet for øjeblikket er på deres base i Sevastopol og vil fortsætte med at gøre tjeneste i flåden.

Rusland har ikke meldt om dræbte eller sårede i forbindelse med branden om bord eller skibets forlis.

Nyhedsbureauet Reuters har citeret en regeringskilde for, at USA mener, at der var sårede og måske dræbte.

Ukraine siger, at skibets kaptajn, Anton Kuprin, blev dræbt om bord på ”Moska”, men BBC er ude af stand til at verificere det.