Nye EU-sanktioner bliver rettet mod russiske banker

- Vi kigger nærmere på banksektoren. Særligt Sberbank, der udgør 37 procent af den russiske banksektor. Og så er der selvfølgelig energiudfordringer, siger von der Leyen.

EU har indtil nu friholdt Sberbank, der er Ruslands største bank, fra de tidligere runder af sanktioner. Det skyldes, at den sammen med Gazprombank er afgørende for, at EU kan betale for russisk olie og gas, hvilket unionen er fortsat med at købe på trods af krigen i Ukraine.

Adspurgt om den udfordring siger Ursula von der Leyen, at EU arbejder på en række ”smarte mekanismer”, så Ruslands olieindustri kan blive inkluderet i den kommende runde af sanktioner.