Nordkorea tester nyt system for at forbedre sine atomvåben

Sydkoreas militær oplyser dog, at det sent lørdag aften lokal tid registrerede to projektiler, der blev affyret fra Nordkoreas østkyst ud mod havet.

Ifølge Sydkoreas militær fløj projektilerne omkring 110 kilometer og nåede en maksimal højde på 25 kilometer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det nye taktiske våbensystem er meget vigtigt i forhold til at styrke ildkraften for de langtrækkende artillerienheder i frontlinjen og forbedre effektiviteten og funktionen af de taktiske atomvåben, siger Nordkoreas statslige nyhedsbureau KCNA.