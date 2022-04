Tankskib sunket ved Tunesien - håb om at undgå stort udslip

Myndigheder håber og tror, at man kan undgå et større udslip af diesel ud i havet.

Miljøminister Leila Chikhaoui siger lørdag, at ”situationen er under kontrol”.

Forskellige ministerier arbejder nu sammen for at forhindre ”en maritim miljømæssig katastrofe i regionen og mindske dens påvirkning”, oplyser miljøministeriet.

Myndigheder oplyser, at der vil blive sat barrierer op for at mindske spredningen af brændsler fra skibet, ligesom at udslip vil blive fjernet hurtigt.

En golf i nærheden - Gulf of Gabes - menes ikke at være i fare for forurening, lyder det fra myndigheder.