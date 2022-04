Boris Johnson får forbud mod at rejse til Rusland

Polina Kovaleva bliver også ramt af sanktionerne. Hun er Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrovs steddatter. Det rygtes, at hun ejer et hus i London til en værdi af fire millioner pund. Det svarer til knap 36 millioner kroner.

De bliver ramt, fordi de ifølge den britiske udenrigsminister, Liz Truss, står den russiske præsident, Vladimir Putin, nær. Hun mener derfor også, at de har et medansvar for den russiske invasion i Ukraine.

Det samlede antal af russiske personer og virksomheder, der er blevet ramt af britiske sanktioner under krigen i Ukraine, har rundet 1000.