Ukrainske soldater hylder tyrkiske droner med sange

Ukrainske soldater priser i sange, som de selv har skrevet, tyrkiske droner. Og dronerne er blevet et af de mange symboler på Ukraines nationale modstandskamp, rapporterer CNN.

”De skinnende kampvogne bliver skudt i brand - af Bayraktar - som er det nye fænomen”, hedder det i en sang om dronerne fra Tyrkiet.

”Bayraktar” er blevet så populære, at ukrainere opkalder deres kæledyr efter dem. Kyivs borgmester sagde i sidste måned, at en nyfødt lemur i Kyivs zoologiske have har fået navnet ”Bayraktar”. Samtidig har det ukrainske udenrigsministerium i tweet vist et foto af en hundehvalp med dronenavnet fra Kyiv-politiets hundetræningscenter.