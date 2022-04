Rusland fortsætter angreb på Ukraines våbenfabrikker

Forbundskansler Olaf Scholz er flere gange blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at støtte Ukraine under den russiske invasion, men den tyske regering besluttede fredag, at den vil frigive over en milliard euro i militærstøtte til Ukraine.

I alt vil Tyskland øge sin internationale støtte til forsvarssektoren med to milliarder euro, hvoraf størstedelen går til Ukraine.