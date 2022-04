Zelenskyj: Verden må forberede sig på brug af atomvåben i Ukraine

Dødstallene på begge sider er dog svære at bekræfte fra uafhængig side.

FN vurderer, at tusindvis af civile også har mistet livet under krigen. Ifølge Zelenskyj er det dog svært at sætte et præcist tal på. Særligt fordi adgangen til flere store byer i det sydlige Ukraine er blokeret af russiske soldater.

Adspurgt om, hvordan billederne af død og ødelæggelse i Ukraine påvirker ham, svarer Zelenskyj, at ”det gør ham meget ondt” - især billederne af døde børn.

- Jeg kan ikke se det som en far, fordi alt man ønsker efter sådan noget her er at få hævn og slå ihjel. Jeg er nødt til at se det som præsident for et land, hvor mange mennesker er døde eller har mistet deres kære, siger han.

- Vi ønsker alle at kæmpe. Men vi er nødt til at gøre vores bedste for at sørge for, at denne krig ikke bliver uendelig. Jo længere den vare, jo mere kan vi tabe.