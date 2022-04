The Moscow Times' russisksprogede hjemmeside er blokeret

Den 59-årige chefredaktør af Novaya Gazeta, Dmitrij Muratov, fik sidste år Nobels fredspris for sin indsats for ytringsfrihed i Rusland. Han fik prisen sammen med den filippinsk-amerikanske graverjournalist Maria Ressa. Hun driver nyhedstjenesten Rappler i et mediehus for undersøgende journalistik.

Novaja Gazeta er blevet kaldt den vigtigste magtkritiske avis med national betydning i Rusland. Avisen skriver blandt andet om statslig korruption, politisk vold, valgfusk og brud på menneskerettigheder.

I alt seks af avisens journalister er siden avisens start i 1993 blevet dræbt, deriblandt Anna Politkovskaja.