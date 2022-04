Rusland vil optrappe angreb mod Kyiv

Rusland siger, at det ved angrebet anvendte et havbaseret langtrækkende Kalibr-missil.

Moskva siger desuden, at det har dræbt ”op mod 30 polske lejesoldater i Ukraine”.

Rusland beskyldte torsdag Ukraine for at have sendt helikoptere over grænsen mellem de to lande for at bombe grænsebyen Klimovo. Syv mennesker skal være såret i angrebet mod byen.

- Med brug af to militærhelikoptere udstyret med tunge våben er Ukraines væbnede styrker ulovligt trængt ind i russisk luftrum, meddelte det russiske efterforskningsråd.