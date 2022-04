Indbyggere i Shanghai reagerer på nedlukning med videoer

- Giv os forsyninger! Vi har været lukket inde i 26 dage, råber en folkemængde fra en optagelse mellem store boligblokke i et boligkvarter.

Andre viser tomme køleskabe og interviews med ældre, som siger de ikke har spist i tre dage.

- Mit barn er sygt og har høj feber. Igen hjælper os med medicin, siger en grædende mor på en af de mange optagelser.

Selv om udgangsforbuddet står til at blive ophævet i boligkvarterer, hvor der i to uger ikke er konstateret nye smittetilfælde med covid-19, så bliver beboere af lokale komitéer og selskaber, der administrerer ejendomme, opfordret til ikke at forlade deres hjem.