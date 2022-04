Vidner melder om sammenstød på Tempelbjerget i Jerusalem

Urolighederne finder sted to uger inde i den muslimske fastemåned, ramadanen.

Ifølge Reuters siger israelsk politi, at det kom til stedet for at få styr på en ”voldelig gruppe” efter dagens morgenbøn.

Her begyndte en gruppe af palæstinensere ifølge politiet at kaste med sten mod det jødiske bedeområde ved Grædemuren.

Det er langtfra første gang, at Tempelbjerget danner ramme om uroligheder.