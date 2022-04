Verden har rundet en halv milliard smittetilfælde med corona

Siden pandemien brød ud, er de fleste smittetilfælde blevet registreret i Europa og dernæst USA. I Europa er der således bekræftet 209,5 millioner smittetilfælde og i USA 151,7 millioner, viser WHO’s tal.

Omvendt tegner Afrika sig kun for omkring to procent af det bekræftede antal smittede på verdensplan.

Årsagen til dette menes ifølge WHO at være, at mange smittetilfælde i Afrika ikke bliver registreret.

WHO vurderer, at op mod 97 gange flere mennesker i Afrika kan være blevet smittet end det kendte antal.