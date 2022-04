Ukrainsk parlamentsmedlem melder om eksplosioner i Kyiv

Senere meldte avisen om eksplosioner i Kyiv. Det samme gør andre Twitter-brugere, heriblandt Lesia Vasylenko, der er medlem af det ukrainske parlament.

- Tre eksplosioner i Kyiv lige nu. Den ene efter den anden. Luftalarmen har været gået i over en time. Sandsynligvis er Putin rasende, fordi ”Moskva” sank, tweeter hun kort før klokken et dansk tid.

Det sker med henvisning til, at hun mener, at den russiske præsident, Vladimir Putin, er vred, fordi det russiske krigsskib ”Moskva” sank i Sortehavet torsdag efter at have pådraget sig skader.