USA peger på nordkoreansk hackergruppe i stort kryptotyveri

Ingen har taget skylden for angrebet endnu, men ifølge USA er der nu beviser for, at Lazarus har haft en finger med i spillet.

Landets finansministerium peger på, at en del af pengene er blevet overført til en digital pung, som er ejet af en af hackerne fra Lazarus-kollektivet.

- Det er velkendt, at Nordkorea bliver mere og mere afhængig af ulovlige aktiviteter - herunder cyberkriminalitet - for at genere midler til dets produktion af masseødelæggelsesvåben, siger en talsmand fra ministeriet.

Han understreger desuden, at alle, der benytter sig af kryptovaluta, kan blive et mål for hackerne.