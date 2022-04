Jyllands-Posten var det første medie, der afslørede forbindelsen til Rwanda, der er kendt for sin kritisable tilgang til menneskerettighederne, og som i to årtier har været styret af den kontroversielle præsident Paul Kagame.

I april sidste år bekræftede den rwandiske ambassade for de skandinaviske lande over for avisen, at man var åben for at huse et modtagecenter. Kun en måned efter, i begyndelsen af maj, dukkede Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen op i hovedstaden Kigali, hvor de underskrev to uforpligtende samarbejdsaftaler.