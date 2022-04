Honduras vil udlevere ekspræsident til USA i næste uge

Pengene fik han angiveligt af sin bror og tidligere medlem af parlamentet i Honduras Tony Hernández. Han blev i 2021 idømt fængsel på livstid i USA for narkosmugling.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hernández var præsident i Honduras fra 2014 til januar i år, hvor han blev afløst af den venstreorienterede Xiomara Castro.

Juan Orlando Hernández har afvist beskyldningerne om at være involveret i narkohandel.

Konkret beskylder amerikanske anklagere ham for at have bidraget til at smugle 500 ton narko - hovedsageligt fra Colombia og Venezuela - til USA via Honduras. Smuglingen blev ifølge anklagerne indledt i 2004.

Desuden skulle Hernández have modtaget millioner af dollar fra narkokarteller mod til gengæld at garantere for deres sikkerhed. Deriblandt den berygtede mexicanske narkobaron Joaquin ”El Chapo” Guzman.