Ngo melder om overflod af russisk krigspropaganda på TikTok

En af Tracking Exposeds to direktører, Marc Faddoul, siger til Euronews, at TikTok i starten blev betragtet som en trussel mod den russiske regering på grund af den store mængde af indhold, som var skeptisk over for Ruslands ageren i Ukraine.

Men nu kan TikTok spille en positiv rolle for den russiske regering.

- I praksis er TikTok blevet endnu en kanal for den russiske regering til at gøde jorden for og promovere sit narrativ, siger Faddoul.

TikTok oplyser selv i en pressemeddelelse, at det har tilføjet forklarende mærkater til 5600 videoer på mediet, der viser, at videoens legitimitet ikke har kunnet verificeres.

Ifølge det sociale medie er 321.784 falske konti i Rusland og 46.298 falske konti i Ukraine desuden blevet lukket.