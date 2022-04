Storbritannien planlægger modtagecenter i Rwanda

- Vores dialog med Rwandas regering omfatter en mekanisme for overførsel af asylansøgere og skal sikre en mere værdig tilgang end det kriminelle netværk af menneskesmuglere, der i dag præger migrationen over Middelhavet, skriver Mattias Tesfaye til Jyllands-Posten.

Planen om et modtagecenter uden for Europa har fået markant kritik fra flere parter.

Ikke alene har EU og Den Afrikanske Union kritiseret den. Også flere partier i Folketinget er skeptiske over for, hvilke forhold asylansøgerne vil komme til at leve under.

Det vides ikke, hvad Rwanda forventer at få igen for at beværte asylansøgere for Storbritannien.

Efter at Johnson præsenterer planen torsdag, vil indenrigsminister Priti Patel tale om planens nærmere detaljer - heriblandt en aftale om et ”partnerskab for økonomisk udvikling” for Rwanda.