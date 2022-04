Rusland: Bidens anklage om folkedrab er uacceptabel

Ifølge nyhedsbureauet Reuters står Joe Biden efter talen i Iowa ved sine udtalelser om folkedrab.

- Jeg kaldte det for et folkedrab, fordi det er blevet mere og mere tydeligt, at Putin forsøger at tilintetgøre idéen om at være ukrainer, og beviserne vokser, sagde Biden natten til onsdag dansk tid til journalister på vej om bord på ”Air Force One”.

Ifølge Biden vil det være op til advokater at vurdere, om Ruslands handlinger i Ukraine rent faktisk kan klassificeres som folkedrab, men ”det virker bestemt sådan” for ham.

Folkedrab er af FN defineret som handlinger - eksempelvis drab eller at påføre legemlig eller åndelig skade - der begås i den hensigt helt eller delvist at ødelægge en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe.