Professor om Bidens Putin-retorik: Han får vist, han er en ærlig fyr

Under et besøg i delstaten Iowa lød det natten til tirsdag dansk tid fra USA’s præsident, Joe Biden, at amerikanernes mulighed for at betale for benzin bør ikke afhænge af, om en ”diktator erklærer krig eller begår folkedrab” på den anden side af Jorden.

Efterfølgende stod han ved udtalelserne om folkedrab.

- Jeg kaldte det for et folkedrab, fordi det er blevet mere og mere tydeligt, at Putin forsøger at tilintetgøre idéen om at være ukrainer, og beviserne vokser, siger han til journalister på vej om bord på ”Air Force One”, sagde Joe Biden ifølge Reuters.