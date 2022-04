Biden kalder Ruslands handlinger i Ukraine for folkedrab

- Jeres families budget, jeres evne til at fylde tanken op - intet af det bør afhænge af, om en diktator erklærer krig og begår folkedrab langt væk, siger han ifølge CNN.

Biden er i Iowa for at præsentere en ny plan for brug af ætanol i et forsøg på at sænke priserne på benzin.

- For at hjælpe med at håndtere denne prisstigning forårsaget af Putin har jeg godkendt frigivelsen af en million tønder om dagen fra den strategiske oliereserve, siger præsidenten.

Tidligere i april sagde Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, at Ruslands forbrydelser i Ukraine endnu ikke er nået op på et niveau, hvor man kan tale om folkedrab.