Brasilien inviterer for første gang EU til at overvåge et valg

Da tilhængere af USA’s daværende præsident Donald Trump i januar 2021 stormede Kongressen i Washington D.C. i et forsøg på at omgøre nuværende præsident Joe Bidens valgsejr, skrev Jair Bolsonaro på sociale medier, at der var mange meldinger om svindel ved det amerikanske valg.

I Brasilien er vælgere bekymret over, at Bolsonaro, der er kendt som en beundrer af Trump, på grund af sin kritik af valgsystemet muligvis vil efterligne Donald Trump og nægte at acceptere alt andet en sejr ved valget i oktober.