Det er, som om den 55-årige Leonid Datsenko har iført sig et usynligt panser. Sådan et, der beskytter ham mod at krakelere eller udadtil vise, hvor meget den historie, han fortæller, i virkeligheden går ham på. I stedet afværger han med et dårligt forsøg på en morbid joke.

»Ja, det var åbenbart ikke blevet min tid endnu. Gud reddede mig,« siger han, trækker skødesløst på skuldrene og tilsætter et påtrængende og utroværdigt smil, da Jyllands-Posten møder ham omtrent 50 km fra det åsted, som hele verden taler om i disse dage.