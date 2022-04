Verdensbanken regner derudover med, at Ruslands økonomi vil se et fald på cirka 11 procent som følge af den lange række af sanktioner, som vestlige lande har påført russerne siden krigens start.

Det estimeres, at omkring halvdelen af Ukraines virksomheder er lukket på grund af krigen. Og mange af de andre virksomheder, der fortsat forsøger at holde gang i hjulene, opererer med et niveau, der er et godt stykke under den normale kapacitet.

Ukraine betegnes ofte som Europas ”brødkurv” på grund af landets enorme landbrugssektor og kornproduktion, men også her vil de løbe ind i store problemer i fremtiden, skulle prognosen holde stik.