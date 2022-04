9.000 formodede bandemedlemmer anholdt i El Salvador

Myndighederne har også optrappet krigen mod kriminalitet ved at skærpe straframmen for fængselsstraffe for bandemedlemsskab fra 9 år til 45 år.

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, har kritiseret myndighederne i El Salvador for blandt andet andet at forbyde medierne at skrive om visse bandeaktiviteter - blandt andet korruption.

Men USA udtrykker også bekymring over bandekriminaliteten i El Salvador, som ifølge man mener udgør en ”trussel mod El Salvadors nationale sikkerhed”.

AFP skriver, at banderne Mara Salvatrucha (MS-13) og Barrio 18 sammen med andre bander i landet har over 70.000 medlemmer. I marts i år var 16.000 af dem i fængsel.