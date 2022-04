EU skal drøfte krigsforbrydelser med Haag-domstol

Det har Ruslands regering afvist. Den hævder, at drabene i Butja er iscenesat.

Fredag blev der begået et andet alvorligt angreb og mulig krigsforbrydelse i byen Kramatorsk. Her ramte en raket en togstation fuld af civile, der ventede på at blive evakueret. 52 mennesker blev dræbt og mange andre såret.

EU’s ledere har udtrykt deres kraftige opbakning til, at de mulige krigsforbrydelser i Ukraine efterforskes.

EU har også givet Ukraine 7,5 millioner euro (knap 56 millioner kroner) til at uddanne ukrainske anklagere i at efterforske krigsforbrydelser.

I FN har højkommissæren for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, tidligere oplyst, at hendes kontor blandt andet har modtaget ”troværdige anklager om, at russiske styrker har brugt klyngebomber i befolkede områder”.