Global indsamling henter 67 milliarder kroner til Ukraine

Derudover har EU’s udviklingsbank, European Bank of Reconstruction and Development, valgt at donere en milliard euro. Det oplyser von der Leyen til arrangementet ifølge Reuters.

Af ovenstående beløb går 400 millioner euro til de ukrainske nabolande for deres indsats med flygtninge.

Ud over Ursula von der Leyen var også den polske præsident, Andrzej Duda, og Canadas premierminister, Justin Trudeau, til stede ved indsamlingen i Polen.

”Stand up for Ukraine” sker på initiativ af Europa-Kommissionen og den canadiske regering.