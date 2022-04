Ruslands nye øverstbefalende i Ukraine er meget erfaren

Der har fra russisk side ikke tidligere været udpeget en overordnet chef for krigen i Ukraine. Det har ifølge Claus Mathiesen vakt undren, da det er normalen.

- Det har været en kilde til lidt undren, at vi ikke tidligere er stødt på et navn for en overordnet chef for hele den russiske militære indsats i Ukraine.

At Rusland nu har udpeget en øverstbefalende ser han som et tegn på, at landet har lært af tidligere fejl.

- Russerne har tilsyneladende haft noget læring af de fiaskoer, der har været hidtil. Nemlig blandt andet, at der er nødt til at være en overordnet chef for det hele.

- Hvilken effekt det har, det får vi at se. Men der skulle være lidt bedre muligheder for at optræde koordineret. Det har været et af de svage punkter hos russerne, siger han.