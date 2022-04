Ruslands udenrigsminister: Ukraine løber fra tidligere fredsudkast

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger torsdag, at Ukraine har fremlagt et udkast til en fredsaftale, som indeholder ”uacceptable” elementer.

Han siger, at det er forskelligt fra, hvad der blev talt om ved nylige forhandlinger i Istanbul.

- Vi ser dette som et udtryk for den kendsgerning, at Kyiv-regimet er kontrolleret af Washington og dets allierede, som presser præsident Volodymyr Zelenskyj til at fortsætte fjendtligheder,