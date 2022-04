Khashoggis forlovede vil fastholde retsopgør om drab i Tyrkiet

Denne melding belastede relationerne mellem Tyrkiet og Saudi-Arabien, og tyrkerne, der er desperate for at få flere investeringer, der kan hjælpe landet ud af en dybøkonomisk krise, har forsøgt at rette op på relationerne til styret i den saudiarabiske hovedstad, Riyadh.

- Vi har besluttet at stoppe retsforfølgelsen her og overdrage sagen til Saudi-Arabien, hedder det i kendelsen fra den tyrkiske domstol. Kendelsen kom, en uge efter at den tyrkiske justitsminister havde lovet at efterkomme saudiarabernes ønske.