Hvis man var tæt på Andreij Matviychuk, ville man vide, at hans hjerte bankede for Ukraine. En sand patriot. Stolt medlem af hjemmeværnet. Man ville også vide, at han havde en stærk karakter og ikke kun hjalp med at evakuere folk ud af den russisk besatte by Butja, hvor nogle af de mest intense kampe fandt sted i krigens første måned.