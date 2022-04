15/04/2022 KL. 06:30

»Butja er svøbt i blod og tårer«

Den smukkeste, lille by i hele Ukraine med grønne parker, stille nabolag og rene gader. Sådan husker indbyggerne selv Kyiv-forstaden Butja. Altså før russerne kom. I dag er den forvandlet til et åbent sår, hvor de to mest besøgte steder i disse dage også er de mest hjerteskærende.