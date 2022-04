17/04/2022 KL. 06:30

For abonnenter

Oleg Kozlovskyj har begravet sin mor og bror to gange

Butja vil gå over i historien som dér, hvor de russiske styrkers første massakre blev opdaget. Jyllands-Postens korrespondent er i byen og har besøgt gaden, hvor Oleg Kozlovskyj bor. Ligesom mange andre graver han sine dræbte kære op fra deres første nødtørftige grav for at stede dem ordentligt og værdigt til endelig hvile. Rapport fra en by i stille chok.