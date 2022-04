Olga Pobereznas længste rejse: Tur – men nu også retur – til sit elskede Ukraine

En måned. Så kunne Olga Poberezna ikke mere. Den lange, strabadserende og mentalt udmattende flugt fra hendes landsby i den nordlige Zhytomyr-provins sydvest for Kyiv, der blev indledt 15 dage efter russernes invasion, måtte slutte.

»Vi har kun oplevet vores polske naboer være som søstre og brødre for os. Men jeg føler mig ikke hel, når jeg er væk fra Ukraine, og jeg kan ikke efterlade mit fædreland. Det vigtigste og smukkeste sted i verden er dér, hvor din mor har født dig. Så jeg bliver nødt til at gøre, hvad jeg kan for at hjælpe. Derfor besluttede jeg at tage tilbage.«